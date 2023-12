Zimą bezpieczeństwo na drogach jest najważniejsze. Pamiętajcie o odpowiednich oponach

Zima w pełni, także na drogach

Czas zimowy to okres oblężenia serwisów samochodowych i sklepów z oponami. Kolejki u wulkanizatorów często wołają o pomstę do nieba. Z tego powodu polski rynek znacząco wyróżnia się na tle innych państw: przede wszystkim, co trzecia opona kupowana jest w sklepach internetowych - takiej statystyki nie znajdziemy w żadnym innym europejskim kraju. Kierowcy wolą sami wymienić ogumienie, oszczędzając czas.

Opony wielosezonowe - warto czy nie?

– Taki typ opon sprawdzi się u tych kierowców, którzy jeżdżą na ogół w mieście, w łatwych warunkach, gdzie drogi nawet w zimie są dobrze utrzymane, oraz gdy robią oni małe przebiegi – mówi Włodzimierz Zientarski, ekspert i dziennikarz motoryzacyjny.

Opony wielosezonowe wbiły się na szczyt popularności stosunkowo niedawno - w 2017 roku. Wtedy to zanotowano wzrost zainteresowania kierowców o 4,7% do 17,1%. Natomiast ilość kupionych opon zimowych wtedy nieznacznie spadła: z 50% na 46,8%. Na rynku pojawia się coraz więcej opon wielosezonowych, są one zazwyczaj stosowane w autach, którymi właściciele nie jeżdżą na co dzień. Z kolei pojazdy bardzo mocno eksploatowane zazwyczaj mają założone opony letnie lub zimowe.