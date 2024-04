Miss Polonia 2024: 95 lat tradycji i nowe twarze w finale. Wśród najpiekneijszych Ola Gołębiewska ze Świdnicy, zobaczcie

Miss Polonia - konkurs organizowany od 1929 roku

Miss Polonia to konkurs z niezwykle bogatą historią, sięgającą 1929 roku, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano go w Polsce. Pomysłodawcą nazwy był znany poeta i krytyk literacki, Tadeusz Boy-Żeleński. Pierwszą laureatką została Władysława Kostakówna z Warszawy, która zdobyła serca jury swoją naturalnością i wdziękiem.

"Miss Polonia posiada ogromną dozę wdzięku. Ma jasną, polską twarz i zgrabną dziewczęcą postać. Bądźmy pewni, że wzbudzi zachwyt w Paryżu" - tak brzmiał werdykt jury podczas pierwszych wyborów.

Od tego czasu konkurs przeszedł długą drogę, ewoluując i dostosowując się do zmieniających się czasów, ale zawsze pozostając wiernym swoim korzeniom. Dziś, po 95 latach, Miss Polonia nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i prestiżem, będąc nie tylko konkursem piękności, ale także platformą dla młodych kobiet, które chcą się rozwijać i realizować swoje pasje.