Wypadek na Autostradzie A4 koło Wrocławia. Kierowcy utknęli w korkach w stronę Legnicy, samochody blokują lewy pas ruchu

Do wypadku na A4 koło Wrocławia doszło dzisiaj, 26 kwietnia, przed południem. Według pierwszych informacji, zderzenie trzech pojazdów miało charakter najechania na tył. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mimo to, zdarzenie to spowodowało znaczne utrudnienia dla kierowców przemieszczających się tym odcinkiem autostrady.

Na miejscu znajduje się już pomoc drogowa, jednak kierowcy w dalszym ciągu czekają na przyjazd policji, która ustali dokładne okoliczności zdarzenia