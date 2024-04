Jest data otwarcia Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu! Na to wszyscy czekają. Dokąd pojadą stamtąd pociągi?

- Gmina Kąty Wrocławskie to jedna z niewielu gmin w Polsce, która ma tak dużą liczbę, bo aż 30 par połączeń z przyległą aglomeracją, w tym przypadku - z Wrocławiem. Umożliwia to mieszkańcom komfortowy i szybki dojazd do szkoły, pracy, czy instytucji kultury. Już niespełna za dwa lata, w momencie uruchomienia przez PKP PLK stacji Dworzec Świebodzki, Koleje Dolnośląskie we współpracy z Gminą Kąty Wrocławskie będą w stanie uruchomić 16 nowych par połączeń w tym kierunku, co daje łącznie prawie 50 pociągów na dobę.