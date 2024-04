Awantura w firmie cateringowej świadczącej usługi dla Toyoty w Wałbrzychu. Pracowników nie wpuszczono do zakładu. Zadziwiające oświadczenie

Jak zaznacza, przez ponad miesiąc od przejęcia załogi przez nowego pracodawcę, czyli Business Bar, wszyscy przychodzili do pracy.

- Wśród nas jest matka na urlopie macierzyńskim, za chwilę będzie rodzić, musiała się sama ubezpieczyć i zostaje bez środków do życia. Pani na zasiłku po wypadku w pracy, jak teraz pójdzie do lekarza, ma sześć miesięcy do emerytury i ona nie ma odprowadzanych składek ZUS. Nam w tym momencie komornicy grożą, że wejdą nam na konta, mamy kredyty, rodziny, oddajemy dzieci do przedszkoli, kto za to zapłaci. Nie dostaliśmy pensji, nie wiemy co dalej - dodaje zdenerwowana kobieta.