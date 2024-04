Wystawa "Iron Man" we Wrocławiu zniszczona. To promowanie pedofilii i LGBT? Sztuka czy kontrowersja?

- Sztuka we Wrocławiu opiera się na wolności przekazu. Szanujemy to. Mamy jednak świadomość, że przestrzeń publiczna należy do wszystkich mieszkańców. Miasto nie jest organizatorem wystawy prezentowanej w ramach Galerii ulicznej Szewska Pasja. Galeria prowadzona jest przez niezależną organizację Art Transparent. Nie chcemy ingerować w treści wystaw organizowanych przez NGOsy i nie cenzurujemy prac twórców. Osobiście jednak nie jestem entuzjastą wspomnianej wystawy, ale w jeszcze większym stopniu jestem przeciw cenzurze, która w dużej części z nas kojarzy się ze smutnym okresem historii.