Jacek Sutryk będzie rządził we Wrocławiu przez kolejną kadencję! Zobaczcie zdjęcia ze sztabów wyborczych

Dane Exit Poll: miażdżąca przewaga Jacka Sutryka nad Izabelą Bodnar we Wrocławiu

To jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych we Wrocławiu. Ale biorąc pod uwagę miażdżącą przewagę prezydenta Jacka Sutryka w badaniu sondażowym Exit Poll, to on będzie sprawował władzę w stolicy Dolnego Śląska przez kolejną kadencję.

Głosowanie zakończyło się punktualnie o godzinie 21. Z badania Exit Poll wynika, że IZABELA BODNAR z komitetu 2050 Szymona Hołowni i PSL-u zdobyła 32,2 proc. głosów, a JACEK SUTRYK popierany przez platformę obywatelską i lewicę - 67,8 proc.