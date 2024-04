Tragiczny wypadek pod Wrocławiem: dwie osoby nie żyją po zderzeniu na DK94

Tragedia rozegrała się na 126 kilometrze DK94 przed miejscowością Godzikowice w gminie Oława

Zgłoszenie przyszło z telefonu komórkowego jednego z uczestników wypadku. Jak się okazało, na DK94, a dokładnie na wyjeździe z Oławy w kierunku Brzegu, doszło do zderzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 20-letnia kierująca samochodem osobowym marki Subaru, z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym - informuje asp.szt. Wioletta Polerowicz , oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

W wyniku zderzenia, kierująca Subaru oraz 23-letni pasażer tego pojazdu zginęli na miejscu

Pomimo podjętej reanimacji, nie udało się ich uratować. Trzeci pasażer samochodu osobowego z obrażeniami zagrażającymi życiu został natychmiast przetransportowany do szpitala. Kierowca ciężarówki, który uczestniczył w wypadku, nie odniósł obrażeń, a przeprowadzone testy wykazały, że był trzeźwy.

Droga DK94 przed Godzikowicami jest zablokowana

Z powodu wypadku droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 12.00. Aby umożliwić kierowcom kontynuację podróży, wprowadzono objazdy. Z Oławy w kierunku Brzegu zaleca się kierowanie się na ul. Kilińskiego, a następnie przez miejscowości Jaczkowice i Godzikowice. Osoby wjeżdżające do Oławy w miejscowości Godzikowice powinny skręcić na miejscowość Jaczkowice, aby ominąć miejsce zdarzenia.