Szeregi dolnośląskiej brygady WOT zasiliło ponad 50 nowych terytorialsów

Szeregi 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej (16 DBOT) wstąpili nowi terytorialsi. W sobotę, 12 kwietnia ponad 50 ochotników przekroczyło bramę jednostki wojskowej, gdzie zostali umundurowani i otrzymali indywidualne wyposażenie.

Nauczą się między innymi posługiwania bronią

To już kolejne w tym roku powołanie do brygady WOT. Nowi terytorialsi przez najbliższe dwa tygodnie będą skupiać się na poznawaniu podstawowych umiejętności posługiwania się bronią, elementów taktyki, podstaw topografii jak również zasad dotyczących medycyny pola walki. Dodatkowo kandydaci „zagłębią się” w treści Regulaminu Żołnierza Wojska Polskiego oraz Regulaminu Musztry po to, aby na koniec szkolenia znali zasady żołnierskiego zachowania.

- Bardzo się cieszę, że zainteresowanie służbą w naszej Brygadzie jest tak wysokie i z każdym kolejnym powołaniem ilość chętnych nie maleje – mówi Dowódca 16 DBOT płk Edward Chyła – Obecne szkolenie przeprowadzamy na Ziemi Kłodzkiej, gdzie stacjonuje 163. Batalion Lekkiej Piechoty. Jestem pewny, że osoby, które zdecydowały się na udział w kwietniowym szkoleniu zostaną odpowiednio przygotowane przez kadrę instruktorską do dalszej służby – dodał.