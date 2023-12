Hity Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Nie grzaniec, a właśnie to! Uwierzycie, że to największy hit na jarmarku? ZDJĘCIA, WIDEO Adrianna Szurman

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to wydarzenie, na które czekają nie tylko wrocławianie, ale także mieszkańcy całego Dolnego Śląska, a także turyści z Polski. Wielu z nich odwiedza przed świętami takie miejsca, aby poczuć magiczną atmosferę. We Wrocławiu jest na to gwarancja. Sprawdziliśmy, jakie są hity świątecznego jarmarku we Wrocławiu. Co trzeba zjeść, wypić, poczuć, zobaczyć? Odpowiedzi znajdziecie w materiale wideo! Co ciekawe nasi rozmówcy są zgodni, to nie grzaniec zajął pierwsze miejsce, a coś słodkiego, pachnącego i ciepłego...