Za kilka dni Wałentynki. Wiecie, że niedaleko Wałbrzycha - w Krzeszowie znajdują się relikwie św. Walentego, patrona zakochanych?

Święty Walenty w imię miłości stracił życie

Można zatem wybrać się do niewielkiej miejscowości w pobliżu Kamiennej Góry, odwiedzić pocysterskie opactwo i zadumać się w towarzystwie samego Walentego, świętego który miał urodzić się w mieście Terni w okolicach Rzymu około 175 roku. Był biskupem. Miał wbrew zakazowi cesarza (ten zabronił legionistom wchodzić w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat) udzielać ślubów młodym legionistom. Legenda mówi, że wtrącony do więzienia zakochał się w niewidomej córce strażnika, która pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Cesarz Klaudiusz II Gocki kazał stracić Walentego, a ten na dzień przed egzekucją napisał list do ukochanej, podpisany „Od Twojego Walentego”.

Święty został ścięty mieczem i pochowany w Rzymie przy via Flaminia.