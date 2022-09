Polacy tonami wykupują czeski węgiel. Na "czarne złoto" trzeba czekać w kolejce nawet kilka miesięcy

- Przyjechałem do Novego Mesta aż z Lwówka Śląskiego. U nas węgla brak, a jeśli już jest, to cena dochodzi nawet do 4 000 zł. Jadę jeszcze do Frydlantu i Raspenavy. Może tam uda mi się go kupić. W czeskich składach, w których już byłem, mówią, że to Polacy go tak wykupują- mówi nam pan Marek.