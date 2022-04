Jak warzone jest najstarsze piwo na Dolnym Śląsku? W Lwówku Śląskim możesz zobaczyć na własne oczy

Piwo w Lwówku Śląskim warzone jest od 1209 roku. Charakteryzuje się naturalnymi procesami produkcji i zachowaniem tradycyjnych receptur. To najstarszy browar w Polsce, a muzeum browarnictwa, które przy nim powstało to jedyne takie miejsce na mapie Dolnego Śląska. Przeczytaj historię złotego trunku z Lwówka!

Wzloty i upadki browaru w Lwówku Śląskim

To niezwykłe miejsce z ciekawą historią, która sięga roku 1209. Wtedy też Lwówek Śląski otrzymał prawa miejskie oraz przywilej warzenia piwa. Nadał je Henryk I Brodaty. Zgodnie z prawem miasto miało monopol na sprzedaż swojego trunku w promieniu jednej mili, co prowadziło do zatargów z browarami szlacheckimi innych miast. W 1580 roku powstał tutaj Ewangelicki Zakon Joannitów będący protestanckim zakonem rycerskim, który rozpoczął produkcję piwa. Legenda głosi, że pewnego dnia jeden z zakonników utopił się w kadzi złotego trunku, a piwo z tej kadzi było wyjątkowo smaczne. Ponoć konsumenci domagali się, aby zawsze do piwa "zakonnego braciszka dodawać".

Piwo cały czas warzone było w tym samym miejscu, jednak dwukrotny pożar tutejszego zamku strawił również browar. Do dziś turyści mogą zobaczyć podpory kotła warzelnego z XV wieku. Piwo tutaj produkowane, mimo 300-letniej tradycji nie miało dobrej opinii. W 1850 roku przejęło go Bractwo Browarne po jedenastu latach w 1861 browar sprzedano Juliusowi Hohbergowi. To on przyczynił się do jego znacznej rozbudowy i modernizacje, czyniąc przedsiębiorstwo jednym z największych na Dolnym Śląsku. Po śmierci Juliusza browar przejęli jego synowi, którzy kontynuowali rozrost piwowarskiego imperium. W 1921 roku browar przekształcono w spółkę akcyjną J. Hohberg, Bierbrauerei und Malzfabrik Aktiengesellschaft. Zakład w swojej ofercie miał nie tylko wyskokowe trunki, ale i słód, lemoniadę oraz wodę mineralną.

W 1936 roku przedsiębiorstwo stało się własnością browaru w Goerlitz i zaczęło działać pod nazwą Hohberg Brauerei A.G., a produkcja piwa kontynuowana była nawet podczas II wojny światowej z jedną krótką przerwą, gdy browar został zajęty przez Armię Radziecką. fotopolska.eu Zakład został znacjonalizowany i podporządkowany Oddziałowi Centralnego Zarządu Przemysłu Fermentacyjnego we Wrocławiu. W 1950 roku zarządcą browaru zostały Jeleniogórskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, a po rozległej modernizacji został włączony w skład Legnickich Zakładów Piwowarskich. Rozbudowa lwóweckiego zakładu nadal trwała.

W 1994 roku browar ostał przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Browary Karkonoskie S.A. Nie pomógł program naprawczy, a zadłużenie było ogromne i cztery lata później ogłoszono upadłość tego miejsca. Rok później, w 1999 roku pojawiło się światełko w tunelu. Niemiecki przedsiębiorca Wolfganga Bauera zakupił zakład, przeprowadził w nim restrukturyzacje i powołał nową spółkę Browar Śląski 1209 Sp. z o.o. Wszystko wskazywało, że to koniec problemów lwóweckiego browaru. Piwa marki Książęce i Mocne Dobre trafiły w gusta konsumentów i były bardzo popularnymi trunkami. Szczęście nie trwało jednak zbyt długo. Upadłość ogłoszono w 2007 roku po kłopotach właściciela z Urzędem Celnym.

W 2010 roku browar wznowił produkcję piwa pod skrzydłami spółki Browar Ciechan. Przeprowadzono gruntowne prace naprawcze i remontowe, a w podziemiach browaru powstało muzeum piwowarstwa dolnośląskiego. Smakosze piwa znów doceniają warzone w lwóweckim browarze trunki. Na ten moment w Lwówku warzone są piwa takie jak: Lwówek Książęce, Lwówek Wrocławskie, Lwówek Ratuszowy, Lwówek Pszeniczny, Lwówek Malinowe, Lwówek Porter, Lwówek Jankes. Warta uwagi jest akcja pomocowa Browaru Lwówek. Od marca produkowany jest złoty trunek pod nazwą Achtung Russia- w czasach pokoju piwo Książęce. Całkowity dochód ze sprzedaży tego piwa przeznaczany jest na pomoc ukraińskim uchodźcom. fotopolska.eu

Muzeum browarnictwa. Jedyne takie na Dolnym Śląskim

To niezwykłe miejsce pachnące historią piwa. W jednym miejscu zgromadzono blisko 400 eksponatów dokumentujących historię warzenia piwa w Lwówku Śląskim. W muzeum zgromadzono maszyny, które dawniej służyły do tradycyjnej produkcji złotego trunku, a w przygotowanych gablotach turyści mogą obejrzeć niepowtarzalne kolekcje butelek z zamknięć z kilkudziesięciu browarów, które niegdyś działały na terenie Dolnego Śląska. Kolekcje kufli, etykiet, szyldów i skrzynek na pewno przypadną do gustu miłośnikom historii.

Jednym z najcenniejszych eksponatów jest oryginalna lodówka, która służyła do schładzania piwa z 1905 roku. Warto zobaczyć również beczkę ze stali nierdzewnej pochodzącą z 1935 roku. Beczka została specjalnie wyprodukowana dla lwóweckiego browaru Hohberg przez fabrykę Kruppa. Browar Lwówek Zwiedzanie nie mogłoby się obejść bez podpatrzenia procesów produkcji lwóweckiego piwa. Przewodnik na pewno zaspokoi turystów żądnych wiedzy ciekawymi opowieściami o historii i warzeniu złotego trunku w Lwówku Śląskim. Na własne oczy można zobaczyć najciekawsze miejsca w samym browarze, gdzie kultowe piwa są warzone, rozlewane i leżakowane. Na koniec jeszcze mała degustacja piwa Bastyjka w Murach – żywego piwa niefiltrowanego. Zwiedzanie indywidualne:

- pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach 13.00 – 15.00

- miejsca zapisania się indywidualnie:

mailowo: [email protected];

telefonicznie: 75 643-18-80.

Koszt 30 zł od osoby

Dzieci do lat 16 nie płacą, a młodzież w wieku 16-18 wyłączona z degustacji piwa. Zwiedzanie zorganizowane (min. 15 osób – max 50 osób):

- Poniedziałek – piątek dwa wejścia w dniu (cała trasa – czas wejścia i wyjścia):

10.00 – 12.00;

13.00 – 15.00.

- Sobota - dwa wejścia w dniu (cała trasa – czas wejścia i wyjścia):

10.00 – 12.00;

13.00 – 15.00. Zapisy:

mailowo: [email protected];

telefonicznie: 75 643-18-80. Koszt 30 zł od osoby Zobaczcie archiwalne oraz obecne zdjęcia browaru i muzeum browarnictwa w Lwówku Śląskim!

