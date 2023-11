Wrocławska Filharmonia zmienia właściciela! Miasto odkupiło budynek od Narodowego Forum Muzyki za 13 milionów złotych Remigiusz Biały Jakub Mielcarz

Marek Grotowski / z archiwum Polska Press

Miasto odkupiło dawny budynek i działkę wokół Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego od Narodowego Forum Muzyki. Co ciekawe, to była jedyna kandydatura w przetargu. Co będzie się teraz mieściło w budynku przy ul. Piłsudskiego?