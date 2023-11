Studenci Politechniki Wrocławskiej z kolejnym sukcesem. Zaprojektowali nowoczesny łazik, zdolny do poruszania się po Marsie

Niestety, nie jest możliwe aby dzieło studentów zostało wysłane na Czerwoną Planetę i tam przetestowane. Muszą korzystać z bardziej "przyziemnych" form weryfikacji. Dlatego Koło Naukowe jeździ co roku na zawody do Australii i tam bierze udział w kompleksowych badaniach łazika.

- I wychodzi im to świetnie! To jedno z tych kół, w przypadku którego, jak studenci wracają z zawodów z workiem medali, to ja po prostu opłacam ich nadbagaż w samolocie. I nawet nie narzekam – żartował dr inż. Górski.