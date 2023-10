W Młotach powstanie elektrownia szczytowo-pompowa. Podpisano umowę

- Podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy PGE a NFOŚiGW, która uruchamia proces projektowania, a następnie budowy elektrowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Powstanie elektrowni będzie znaczącym wzmocnieniem systemu elektroenergetycznego Polski, a co za tym idzie zwiększeniem bezpieczeństwa państwa. To także korzyści dla regionu, przede wszystkim dla Gminy Bystrzyca Kłodzka, która po wybudowaniu elektrowni będzie mogła liczyć na milionowe wpływy do budżetu. Te środki będą przeznaczone na lokalne inwestycje bliskie mieszkańcom i gminy – podkreślał Michał Dworczyk, Poseł na Sejm RP.