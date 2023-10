Pałac w Ratnie Dolnym przechodzi remont. Nowy właściciel ma co do niego konkretne plany, a my mamy film!

Nowy właściciel rozpoczął prace zabezpieczające od wyczyszczenia parku i rozpoczęcia remontu w zamkowej wieży oraz dokonania rozbiórki elementów, które groziłyby samoczynnym zawaleniem - zarówno wieży jak i samego zamku.

Zbudowany około 1563 roku zamek, był często niszczony, ale i regularnie rozbudowywany. Wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Należał do Balzera von Reichenbacha, który znacznie go powiększył. Pod koniec należał do ostatniej właścicielki - Elizabeth Hauteville-Jacquemine, wdowie po szambelanie królewskim Maximilianie von Johnston Kroegeborn. Pani na włościach zarządzała obiektem do końca drugiej wojny światowej.

Po wojnie zamek w Ratnie Dolnym był użytkowany Państwowe Gospodarstwo Rolne m.in. jako dom wczasowy. W 1996 roku został kupiony przez wrocławskiego przedsiębiorcę Edwarda Ptaka, który przekazał w 2006 roku zamek spółce WKS Śląsk Wrocław.

Obiekt, w pożarze na przełomie 1997/1998 roku uległ zniszczeniu i z czasem coraz bardziej podupadał. 19 października 2021 roku zamek został wylicytowany za niewielką kwotę 650 000 zł. Nowemu właściciel ma w planach m.in. zaadoptowanie pięknego zabytku na cele konferencyjno-szkoleniowe oraz edukacyjne.

