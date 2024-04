Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024. W Książu jak we włoskich kurortach i na rajskich plażach. Atrakcje i ceny biletów

Ponad 100 wybitnych florystów ułożyło setki tysiące kwiatów nawiązujących do Unii Europejskiej, to właśnie w Zamku Książ podczas majówki będzie biło serce Europy na XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki

Rusza XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który potrwa od 1 do 5 maja! Od największej majówki na Dolnym Śląsku dzielą nas tylko godziny. Zamek Książ tonie w setkach tysięcy kwiatów. W komnatach, na korytarzach i dziedzińcu poczujecie się jak na rajskich wyspach, włoskich i francuskich kurortach, przeniesiecie się na weneckie, romantyczne uliczki i powąchacie holenderskie tulipany. U nas wszystkie ważne informacje o Festiwalu Kwiatów w Książu: atrakcje, jak dojechać, gdzie zaparkować, ceny biletów, godziny otwarcia i inne szczegóły.

XXXIV Festiwal Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. Przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy turystów

Majówka w Zamku Książ w Wałbrzychu to już tradycja Dolnoślązaków i turytów w wielu innych zakątków Polski. Każdego roku podczas festiwalu do zamku przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy turystów. I każdego roku oglądają inne cudowne aranżacje kwiatowe. To największa impreza florystyczna w Polsce. Poza oglądaniem kwiatów, można je też kupić. To prawdziwe święto piękna. Przedsmak tego, co nas czeka w środku, znajduje się już na dziedzińcu, ułozono tam przepiękny, ogromny dywan z kwiatów! XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ, tak powstawał kwietny dywan z kwiatów na dziedzińcu Użyczone - Książ zamieni się w bijące serce Europy - mówią w zamku.

Kwiaty Europy na Wystawie Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu

- Podczas tegorocznej imprezy wyruszymy w podróż florystyczną przez najpiękniejsze kraje Europy. Mistrzowie Florystyki stworzą aranżacje, które przeniosą nas zarówno w egzotyczne rejony Południa, jak i na chłodne, kolorowe obszary Północy. Wśród kwiatów Europy zobaczymy niezapomniane róże francuskie, hiszpańskie hibiskusy, holenderskie tulipany, włoskie irysy oraz angielskie róże w błękitnym odcieniu - wylicza Mateusz Myktyszyn, rzecznik prasowy Zamku Książ w Wałbrzychu i prezes Fundacji Księżnej Daisy.

Jak dodaje atrakcją specjalną będzie wystawa kwiatowa "Unia od korzeni", którą przygotowano w średniowiecznej części zamku. Projekt jest inspirowany początkami wspólnoty. Grupy będą tworzone na bieżąco na I piętrze przed salą.

Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, bilety zakupuje się na dzień, a nie określoną godzinę.

Czas zwiedzania: 15 minut

Atrakcje dla dzieci na XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu

Organizatorzy Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu zadbali o najmłodszych i zaplanowali dla nich wiele atrakcji. Na pierwszym piętrze zamku zorganizowano specjalną strefę dzieci. Codziennie będą się tam odbywać warsztaty florystyczne, a dzieci same będą mogły ułożyć własne aranżacje kwiatowe. W Zamku będzie też duża grupa animatorów, która będzie umilać czas maluchom, a będą to m.in.

antyczni Grecy

romantyczni Francuzi

hiszpańscy torreadorzy Dzieci będą mogły wziąć udział w różnych zabawach i konkursach z nagrodami oraz poznać ciekawe opowieści z różnych zakątków europejskich krajów, ale także o samym zamku czyli „Dawno, dawno temu w Książu”.

Bilety na Festiwal Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu- jak kupić, ile kosztują

Impreza będzie trwała od 1 maja do 5 maja i będzie do najdłuższa wystawa jak dotąd w tym miejscu. Ci, którzy nie kupili biletów w przedsprzedaży, będą musieli udać się do kas tuż przed Budynkiem Bramnym. Będą sprzedawane od godz. 9:00 do godz. 18:00. Można też kupić bilet on-line na stronie www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl. Normalny bilet na 1 dzień festiwalu od godz. 9 do godz. 19 kosztuje 59 złotych

Bilet ulgowy kosztuje 49 zł

Wałbrzyszanie z kartą mieszkańca zapłacą 20 proc. mniej

Floryści, którzy tworzą kwietne aranżacje w Zamku Książ

Podczas festiwalu będzie można spotkać i posłuchać florystów, którzy stworzyli cudowne aranżacje kwiatowe w 30 salach. To ponad 100 wybitnych florystów ze

Stowarzyszenia Florystów Polskich

Międzynarodowego Instytutu Florystów z Mistrzowskiej Szkoły Florystyki Macieja Krzusa

absolwenci i uczniowie kierunku Florysta Dolnośląskiego Zespołu Szkół z Jawora

Na Festiwalu Kwiatów w Książu będzie można kupić rośliny

To będzie piękna, pachnąca pamiątka, która ozdobi nasze mieszkania domy, balkony i ogrody. Strefa roślin do kupienia znajduje się na płycie parkingu Hotelu Książ. Tam będzie można spotkać przedsiębiorców sprzedających kwiaty, ale nie tylko, także cebule roślin, nasiona i sadzonki. Będzie także sprzęt ogrodowy od narzędzi, poprzez ozdoby, aż po meble.

Strefa domków wystawienniczych na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ - jedzenie, rękodzieło, dmuchańce

To ulubiona strefa wszystkich łasuchów, gdzie każdego roku pachnie obłędnie. To tutaj będzie można kupić grillowane kiełbaski, mięsiwa, gofry, lody, watę cukrową, orzeszki w karmelu i inne smakołyki. W strefie domków wystawienniczych będzie także coś dla miłośniczek i miłośników produktów regionalnych, biżuterii, porcelany i rękodzieła, a także zabawki. To tutaj będą też rozstawione dmuchańce dla dzieci.

Jak dojechać na Festiwal Kwiatów w Zamku Książ, gdzie zaparkować, jak kursują autobusy spod Auchan

Tutaj turyści zmotoryzowani mogą zostawić samochody:

Parking Stada Ogierów Książ przy ul. Jeździeckiej (płatny gotówką) ok. 900 m od zamku.

Parkingu Auchan przy ul. Wieniawskiego 19 - bezpłatny, ok. 5 km od zamku, ale co 20 minut ruszają stamtąd bezpłatne autobusy festiwalowe, które zawiozą turystów ok. 900 m od zamku Turyści, którzy chcą przyjechać autobusem: Na przystanek festiwalowy kursują autobusy festiwalowe - jeżdżą co 20 minut między Zamkiem Książ i parkingiem marketu Auchan (ul. Wieniawskiego 19), od godz. 09:00 do 19:00

Na przystanek festiwalowy kursuje też autobus linii nr 8 i 12 Poniżej na zdjęciu prezentujemy rozkład jazdy autobusów, które będą wozić turystów z parkingu Auchan pod Zamek i z powrotem w godz. 9.00-19.00 Godziny odjazdu bezpłatnych autobusów na festiwalu Kwiatów w Zamku Książ Użyczone Warto skorzystać z tej formy komunikacji, by nie utknąć w korkach.

Program XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu

Na plakacie poniżej przedstawiamy szczegółowy program Festiwalu Kwiatów w Książu, czekają na nas m.in. atrakcje, prelekcje wykłady. Szczegółowy program XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu Użyczone Tutaj znajduje się Zamek Książ w Wałbrzychu, zobaczcie na mapie poniżej Do zobaczenia na Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ! Zobaczcie galerię zdjęć z przygotowań, wszystko już prawie gotowe!

