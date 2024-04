Trzy mln zł za życie Sandry Bekierz z Wałbrzycha, chorej na nowotwór mamy trójki dziewczynek. Można się dorzucić na Festiwalu Kwiatów Adrianna Szurman

Sandra Bekierz z Wałbrzycha choruje na raka wątroby IV stopnia. Za jej życie wyznaczono cenę. To trzy miliony złotych Pomagam.pl/Wola życia, któej nie złamie rak Zobacz galerię (6 zdjęć)

Sandra Bekierz z Wałbrzycha, to mama trzech dziewczynek, jeszcze niedawno szczęśliwa żona i opiekunka psa. O chorobie dowiedziała się przypadkiem, tak to zwykle bywa. Diagnoza była porażająca. Nowotwór wątroby IV stopnia z przerzutami do innych narządów. Choć w Polsce rokowania na powrót do zdrowia są złe, a nawet bardzo złe. To jednak szansą dla młodej mamy z Wałbrzycha jest leczenie za granicą, ale na to trzeba 3 mln zł. Wałbrzyszanie podjęli wyzwanie i próbują zebrać tę kwotę. Pomóżcie na siepomaga.pl i na festiwalu kwiatów, gdzie będzie stoisko dedykowane Sandrze.