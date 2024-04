Pierwszy duży pożar lasu w regionie wałbrzyskim w sezonie 2024. Ktoś go podpalił. Na miejscu 14 zastępów straży pożarnej

Bardzo niebezpiecznie w Nadleśnictwie Jugów w gminie Nowa Ruda. Doszło tam do pożaru lasu. Jak ostrzega nadleśnictwo, jest bardzo sucho, bo dawno nie było opadów i wysokie temperatury sprawiły, że o taki pożar nietrudno.

W Jugowie jednak, to nie wysokie temperatury wywołały pożar, a nieodpowiedzialni ludzie, którzy celowo podpalili las Bielawską Polankę!

- Jesteśmy przekonani, z całą pewnością że to podpalenie! W dwóch miejscach znaleźliśmy spore stosy poukładanych gałęzi, które ktoś z premedytacją podpalił. Apelujemy do wszystkich, którzy dzisiaj (12.04) byli w okolicach Bielawskiej Polanki i wdzieli turystów, rowerzystów etc. o kontakt. Każda informacja jest ważna, nawet jeśli sądzicie Państwo, że mijaliście zwykłych piechurów. Podejrzewamy, że las podpaliły dwie osoby, prosimy o kontakt potencjalnych świadków