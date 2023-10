Nowe, elektryczne karetki dla kłodzkiego szpitala. Usprawnią poruszanie między budynkami Zespołu Opieki Zdrowotnej

We wtorek 10 października br. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku odbyło się oficjalne przekazanie pojazdów elektrycznych do przewozu pacjentów, które kłodzki szpital zakupił dzięki 100% dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach projektu, którego wartość wyniosła 220 000 zł została wybudowana wiata z panelami fotowoltaicznymi o powierzchni 36 m2 i łączną mocą paneli 8,2 KW/h oraz stacją ładowania zakupionych pojazdów elektrycznych. Ambulanse elektryczne są pojazdami z silnikami elektrycznymi o napięciu 48V i mocy 5 KW, w których energia jest magazynowana w ośmiu sztukach akumulatorów o napięciu 6V i pojemności 260 AH. Każdy z nich posiada prostownik pokładowy do ładowania akumulatorów z sieci 230V, ma hamulce hydrauliczne, hamulec ręczny i oświetlenie LED.

Pojazdy o długości 370 cm i szerokości 125 cm mają miejsce leżące i trzy miejsca siedzące, miejsce na defibrylator oraz kroplówkę. Są już wykorzystywane do poruszania się pomiędzy obiektami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, który położony jest na dużej, kilkuhektarowej powierzchni.