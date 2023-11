Absurd w jednym ze sklepów sieci Lidl we Wrocławiu! Pracownicy nie dopuścili chorego na autyzm Wiktora i jego ojca do kasy pierwszeństwa

- Nie nadużywam tego, bo Wiktor nie zawsze chodzi ze mną do sklepu. Tego dnia byłem akurat z nim i starszym synem. Zobaczyliśmy ogromną kolejkę, a Wiktor zaczął się bardzo niecierpliwić. Wiadomo, jak osoby z tą chorobą reagują na tłum i wiele bodźców. Wolałem uniknąć krzyków i szarpaniny, żebyśmy mogli poczuć się komfortowo. Nie tylko my, ale też inni klienci - opowiada pan Leszek.

- Zapytałem, czy są równi i równiejsi niepełnosprawni? Rozumiem, że musiałby nie mieć nogi, żeby skorzystać z kasy pierwszeństwa? To absurd, a ja poczułem się dyskryminowany. Pani z pogardą rzuciła jeszcze, że jeśli chcemy, to możemy pójść ze sprawą do kierownika. Uniknąłem tego, aby nie tracić czasu - dodaje ojciec Wiktora.

Czy takie zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych mogą mieć miejsce?

- Raport przygotowany przez Fundację JiM wskazuje, że dla większości osób ze spektrum autyzmu zakupy są negatywnym doświadczeniem, a najbardziej uciążliwymi czynnikami w ich trakcie jest hałas, mocne oświetlenie czy kolejki do kasy" - można było przeczytać w informacjach prasowych z kwietnia 2021 roku.

"Ciche godziny" obowiązują w każdy piątek od godz. 8 do 10, oraz od 20 do 21. Pan Leszek przyszedł do sklepu wieczorem, między 20 a 21, co widać na paragonie, udostępnionym naszemu dziennikarzowi.

Pan Leszek robił zakupy podczas "cichych godzin", co widać na zamieszczonym paragonie. Michał Perzanowski / Polska Press / czytelnik

Pan Leszek zaznacza, że nie nagłaśnia sprawy dla rozgłosu. Jego celem jest wzbudzenie większej wrażliwości w pracownikach sklepów na osoby niepełnosprawne.