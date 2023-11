Karpie Milickie na Święta Bożego Narodzenia są właśnie odławiane i sortowane. Ile będą kosztować w tym roku? FILM, ZDJĘCIA

Koniec października i listopad to najbardziej gorący czas na Stawach Milickich. W kompleksie znajduje się blisko 300 stawów o pow. 6500 hektara. To właśnie teraz organizowane są tutaj prawdziwe rybackie manewry. Odławiane są karpie i inne ryby słodkowodne, które trafią do sprzedaży i na bożonarodzeniowe stoły. Żeby to zrobić, trzeba najpierw spuścić wodę. A nie jest to takie proste, największy staw liczy ponad 300 hektarów powierzchni i spuszczanie wody trwa tutaj prawie miesiąc!