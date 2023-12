Znamy laureata Orła Dolnośląskiego. Otrzymał go uczeń legnickiego liceum

Gala finałowa odbyła się Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Mianem "Orła Dolnośląskiego 2023" został obdarzony Ignacy Jabłoński, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.

Konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty adresowany jest do wszystkich młodych ludzi, którzy angażują się w działalność charytatywną, społeczną i realizują swoje pasje, nie zapominając przy tym o obowiązku nauki szkolnej. Ważnym kryterium jest także wzorowe zachowanie i kultura osobista.

Konkurs odbywa się co roku, a wieńczy go gala finałowa, która odbywa się w grudniu.

- Otrzymałem od Boga talent, wykorzystuję go, a do tego miałem szczęścia. Dużo zawdzięczam w swoim życiu skautingowi. Jestem harcerzem w Skautach Europy i to mnie uformowało. Tam się propaguje bardzo ważne wartości: samokształcenie, wiara w Boga, służba, charakter, praktyczny zmysł, fizyczny rozwój. Od 9 lat należę do ruchu skautowego – mówi Ignacy Jabłoński.