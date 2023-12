Zima na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Bajeczne widoki, za którymi tęsknimy. Zamek czynny także w Sylwestra i Nowy Rok ZDJĘCIA

Zamek Grodno leży w gminie walim w Zagórzu Śląskim

Zamek Grodno zbudowano go na szczycie Góry Choina 450 m n.p.m. Kiedyś górował nad Śląską Doliną, wsią którą zalali Niemcy by w korycie rzeki Bystrzyca zbudować tamę i spiętrzyć wodę. Dziś podziwiają go turyści, którzy po tej tamie spacerują. Warto wspomnieć, że widoki roztaczające się z zamkowej wieży należą do najpiękniejszych w regionie!