Zbierają pieniądze na odbudwę wieży sanatorium dr. Brehmera w Sokołowsku, najpiękniejszej dolnośląskiej wsi 2023

- Stoimy pod wieżą w Sokołowsku, która jest częścią wspaniałego zabytkowego kompleksu dr. Brehmera - mówi Zuzanna Fogtt z Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ. Od lat zajmujemy się odbudową tego sanatorium i niestety, w tym roku zdarzyła się awaria budowlana - opowiada.

Jak mówi, koronka wieży jest z cegieł, a część z nich spadła i rozbiła dach sali multimedialnej, która do tej pory świetnie funkcjonowała jako przestrzeń ekspozycji, wystawowa i jako miejsce do realizacji koncertów i warsztatów w Sokołowsku. Stąd apel, aby kto może dołożył cegiełkę do odbudowy tego miejsca.

- Jest bardzo ważne ponieważ tworzy kulturę w tym miejscu. Jest to dla nas zaskoczenie, że doszło do takiego zdarzenia. Prace są tu skomplikowane i stąd apel, bo trzeba wypożyczyć dźwigi z Wrocławia, który sięgnie do szczytu wieży mającej 50 metrów wysokości - zaznacza pani Zuzanna.

Prace będą wykonywane wiosną pod nadzorem konserwatorskim oraz konstruktorów fundacji. Warto dodać, że sanatorium jest ozdobą najpiękniejszej dolnośląskiej wsi 2024, którą jest właśnie Sokołowsko.