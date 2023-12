Zamek Książ otrzymał z prywatnej kolekcji potomka Księżnej Daisy zdjęcia, których jeszcze nigdy nie pokazano publicznie ZDJĘCIA, WIDEO

- To ponad dwa tysiące skanów, to są fotografie, to są listy, a także dokumenty państwowe i prywatne.

- Dla nas to jest wyjątkowa sytuacja, tym bardziej że za kilka dni otwieramy Apartamenty Księżnej Daisy. Chcieliśmy dzisiaj podziękować za to, że Zamek i Fundacja Księżnej Daisy udostępniły swoje prywatne archiwum rodziny Hochbergów.

Otwarcie Apartamentów Księżnej Daisy to nie tylko wydarzenie turystyczne, ale także szansą na odkrycie kawałka historii, do którego dotąd dostęp mieli tylko nieliczni. To dowód na to, jak instytucje kultury i dziedzictwa mogą wspólnie przyczynić się do poszerzania wiedzy o przeszłości i dzielić się nią z szeroką publicznością.

Czytaj też

Z okazji 6 rocznicy prezesury Anny Żabskiej w Zamku Książ uchylamy rąbka tajemnicy. Tak wyglądają apartamenty Daisy i niepublikowane zdjęcia