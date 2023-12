Z okazji 6 rocznicy prezesury Anny Żabskiej w Zamku Książ uchylamy rąbka tajemnicy. Tak wyglądają apartamenty Daisy i niepublikowane zdjęcia

Anna Żabska jest prezesem Zamku Książ w Wałbrzychu od 6 lat i wprowadziła wiele zmian

Mija właśnie 6 lat od kiedy Anna Żabska zdecydowała się przyjąć propozycję prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja i zostać gospodynią Zamku Książ. O tym, jakie to były lata i co się udało zrobić w zamku opowiada w materiale wideo.

Zamek Książ nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców Wałbrzycha

Ale nie tylko to uważa za swój sukces. Książ stał się bliższy mieszkańcom, organizowanych jest sporo imprez, także niebiletowanych, podczas których mieszkańcy mogą bywać w zamku. To choćby cykl letnich imprez śniadania na trawie czy ostatnio bezpłatna kolacja przygotowana przez Karola Okrasę, znanego kucharza który gotował m.in.wg przepisów kuchni Hochbergów i księżnej Daisy. To także biletowane imprezy, ale adresowane głównie do mieszkańców nocne zwiedzania, czy imprezy hallowenowe na Zamku Książ , które cieszą się ogromną popularnością, a bilety sprzedają na pniu.

Leszek Lichota, Renata Dancewicz i przewodnicy w ośmiu językach oprowadzają po Zamku Książ

- Z ważnych rzeczy to także nawiązanie współpracy z ośrodkami akademickimi we Wrocławiu, gdzie prowadzone są prace badawcze dotyczące samego zamku, jak i jego otoczenia, a na tej podstawie odtwarzamy modelowy park wokół zamku - mówi Anna Żabska.

Odbudowa i otwarcie apartamentów księżnej Daisy, zobaczcie jak będą wyglądać, sporo tu różu

Jak dodaje prezeska, kończący się rok zostanie zwieńczony w zamku trzema ważnymi wydarzeniami, nad którymi pracował cały zespół i który także zalicza do sukcesów. To wyremontowanie apartamentów księżnej Daisy, które zostały całkowicie zniszczone przez Niemców, a teraz za ponad milion złotych odtworzone i urządzone ponownie. Udało się pozyskać do nich ukochany kominek księżnej Daisy, który zabrała ze sobą kiedy opuszczała zamek i przeprowadzała się do willi zwanej willą księżnej Diasy w centrum Wałbrzycha. Udało się go odzyskać od PWSZ, która zarządza willą i wrócił do zamku, gdzie jest prawdziwą perełką i ozdobą komnat Daisy.