Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 wybrani. Za nami uroczysta gala w Zamku Książ, podczas której zebrano ponad 450 tys. zł na rzecz dzieci Adrianna Szurman

Ambasadorzy Wałbrzycha 2024, na zdjęciu od lewej biznesmen Damian Raciniewski, reżyserka i scenarzystka Anna Wieczór, artysta Tomasz Maroński Zamek Książ w Wałbrzychu

Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 oficjalnie wybrani i uhonorowani. To osoby, które swoim talentem i ciężką pracą są najlepszą wizytówką Wałbrzycha w Polsce i na świecie. Do zacnego grona 30 ambasadorów Wałbrzycha dołączyło troje kolejnych, to reżyserka filmowa i teatralna Anna Wieczur, biznesmen, menadżer gwiazd Damian Raciniewski i artysta - ilustrator Tomasz Maroński. Podczas uroczystej gali w Zamku Książ przeprowadzono licytacje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z gali.