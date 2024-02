Imprezy na weekend 23.02-25.02 we Wrocławiu. Tutaj możecie się nieźle zabawić

Imprezy na weekend we Wrocławiu 23-25 lutego 2024. Na co warto się wybrać?

Co na weekend we Wrocławiu? Jeśli zastanawiacie się, gdzie pójść się zabawić i jak spędzić ciekawie wolny czas w stolicy Dolnego Śląska, oto lista fajnych imprez we Wrocławiu, które odbędą się w weekend 23-25 lutego 2024 roku.

Protest songi w Starym Klasztorze

W sobotę 24 lutego Stary Klasztor zaprasza na koncerty „Mój jest ten kawałek podłogi!” – to rokowe brzmienia o wolności. Podczas koncertu usłyszymy polskie rockowe piosenki z lat 80' oraz wolnościowe protest songi z całego świata. Oprócz tytułowego utworu "Mój jest ten kawałek podłogi" w Starym Klasztorze zabrzmią "Sen o Victorii" - Dżemu, " Chcemy być sobą" - Perfectu, "Mój dom murem podzielony" i "Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie" - Kultu , "Wolność kocham i rozumiem"- Chłopców z Placu Broni, a także "Freedom" - George'a Michaela czy też "Sunday, Bloody Sunday" - U2.

Bilety w cenie od 52,70 zł. „Tango Night” w Starym Klasztorze

Miłośników tanga zapraszamy w niedzielę 25 lutego do Sali witrażowej Starego Klasztoru na koncert „Tango Night”. Koncert jest emocjonującą, pełną pasji podróż w rytmie tanga, od Buenos Aires po międzywojenną Warszawę oraz utwory luźno związane z gatunkiem, zaaranżowane specjalnie na tangowe rytmy. Podczas koncertu usłyszymy takie utwory jak "Libertango", "Tango Oblivion" , "Vuelvo el sur", "Celos", polskie tanga: "Już Nigdy", "Pamiętasz była jesień" Sławy Przybylskiej, "Ta ostatnia niedziela", "Przy kominku", a także "Dance me to the end of love" Leonarda Cohena, "Beautiful tango" Hindi Zahry i inne.

Bilety w cenie od 47,43 zł

Wystawa „Beksiński we Wrocławiu”

„Beksiński we Wrocławiu” to wystawa obrazów znanego i docenianego polskiego malarza i grafika Zdzisława Beksińskiego. Obrazy można obejrzeć w hali IASE - Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych przy Hali Stulecia. Ekspozycję malarstwa uzupełniają nowe technologie multimedialne oraz pokazy 3D. Wystawa jest czynna od godziny 12:00 do 20:00. Bilety w cenie 55 zł normalny, 45 ulgowy oraz 30 zł grupowy (minimum 20 osób) Wystawa będzie czynna do 3 marca 2024 r.

Konkurs Teatru Polskiego – darmowe bilety!

Teatr Polski we Wrocławiu ogłosił kolejny konkurs do wygrania jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Kaligula” w reżyserii Roberta Czechowskiego. Wystarczy tylko napisać do nas e-maila na adres [email protected] do dnia 23 lutego do godz.11.59 i opisać z kim i na jaką sztukę Teatru Polskiego wybrałbyś/wybrałabyś się i dlaczego? Laureat zostanie wybrany i poinformowany 23 lutego po godz.12:00 o sposobie odbioru nagrody. Fundatorem zaproszeń jest Teatr Polski we Wrocławiu. Dodatkowo z hasłem "Cesarz" w kasie bilety na spektakl "Kaligula" o 50% tańsze. Jest to ostatni szansa na obejrzenie spektakli na dużej scenie im. J. Grzegorzewskiego przed zapowiadanym remontem teatru. Poza konkursem cena biletu na spektakl to koszt od 55 zł do 100 zł.

Wystawa Grand Press Photo 2023 we Wrocławiu.

301 najlepszych zdjęć prasowych z tegorocznej edycji konkursu Grand Press Photo można jeszcze obejrzeć do 27 lutego 2024 roku w Magnolia Park , we Wrocławiu. Wystawę będzie można oglądać codziennie w godzinach otwarcia centrum handlowego. Prezentuje 301 fotografii: 49 zdjęć pojedynczych, 9 fotoreportaży, 5 projektów dokumentalnych oraz 8 zdjęć pojedynczych i 3 fotoreportaże w kategorii Young Poland. Prace te trafiły do finału konkursu, w którym jury przewodniczył grecki fotograf, laureat World Press Photo – Konstantinos Tsakalidis. Zobacz też:

Koncert światowej gwiazdy już w niedzielę, 25 lutego we Wrocławiu, szczegóły w tekście poniżej

Wybitny muzyk Alessandro Safina wystąpi w Hali Orbita we Wrocławiu w niedzielę, 25 lutego Linden Park oferta dla dzieci

Interesującą propozycją dla zapracowanych rodziców, którzy chcieliby spędzić weekend poza domem, lecz nie mają opieki dla swojego dziecka, jest oferta Linden Park największa w Polsce strefa z drewnianymi klockami Linden. Tutaj dziecko pod okiem profesjonalnego opiekuna będzie miało okazję rozwijać swoją kreatywność poprzez zabawę drewnianymi klockami. Jak sami opiekunowie opisują swoją działalność: „Od wielu lat wspieramy nauczycieli w edukacji najmłodszych dzieci oraz młodzieży, oferując zajęcia ukierunkowane na rozwijanie kreatywności, kultury osobistej, zdolności manualnych oraz integrację w grupie, klasie czy zespole”. Linden Park organizuje także imprezy urodzinowe, sesje fotograficzne oraz warsztaty. Co więcej, korzystając z obecnej promocji i zakładając konto na stronie Galerii Dominikańskiej, można otrzymać atrakcyjne zniżki. Wyjdź z domu i pozwól Wrocławiowi zainspirować Cię w ten weekend. Odkryj jego kulturalne bogactwo, doświadczaj muzyki na żywo i ciesz się niepowtarzalnym urokiem tego magicznego miasta!

Wideo Płomień Solidarności z Ukrainą