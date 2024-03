Casting gitarowy we Wrocławiu. Możesz zostać gwiazdą Gitarowego Rekordu Świata 2024!

Spektakl o poszukiwaniu szczęścia w Teatrze Groteska. Premiera "Niebieskiego ptaka"

- Świat realny bywa nie do zniesienia, trzeba stać się dzieckiem, by móc znieść to, co nam przynosi – mówi Ulija Bilińska, reżyserka spektaklu „Niebieski ptak”...