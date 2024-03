Dzień Kobiet w Hali Stulecia we Wrocławiu czyli WrocLove Fest 2024 - Nosowska, Król i Miuosh

NOSOWSKA, KRÓL i MIUOSH - WrocLove Fest 2024 z okazji Dnia Kobiet we Wrocławiu!

Jeśli jeszcze zastanawiasz się, gdzie zabrać swoją "lepszą połówkę" w ten szczególny dzień? To zapraszamy na specjalną edycję festiwalu WrocLove Fest z okazji Dnia Kobiet.

8 marca w Hali Stulecia wystąpią Kasia Nosowska, Błażej Król oraz Miuosh x FDG. Orkiestra. Każdy z artystów zagra pełny koncert ze swoim zespołem, ale na scenie spodziewać możemy się także niecodziennych muzycznych kolaboracji stworzonych specjalnie na wrocławski koncert.

NOSOWSKA to artystka wyjątkowa. Wydaje swoje płyty tylko wtedy, gdy ma coś istotnego do przekazania. Jej ostatni album ukazał się w maju 2023 roku. Podczas koncertu będzie można posłuchać utworów z jej najnowszego albumu "Degrengolada", jak również kluczowych kompozycji z jej solowej kariery.

MIUOSH po udanych wspólnych koncertach z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk", powraca z nowym albumem studyjnym po ponad czteroletniej przerwie od ostatniej solowej produkcji.



MIUOSH znany ze swojego bezkompromisowego podejścia do tworzenia muzyki oraz pasji do grania na żywo, obecny na scenie przez ponad dwie dekady, , jako tekściarz, kompozytor, raper i producent, wystąpi we Wrocławiu razem z muzykami z FDG. Orkiestra będzie występować w poszerzonym składzie.