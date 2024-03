Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu szuka muzyków. Czas na zgłoszenie minie 6 marca Tomasz Pawlak

Uwaga muzycy! Jeszcze do środy (6 marca ) można składać aplikacje do Filharmonii Sudeckiej! Jeśli jesteś muzykiem i zawsze marzyłeś o graniu w filharmonii to jest dla Ciebie. Filharmonia poszukuje: perkusisty/ki, altowiolistów/ek, trębacza/ki i skrzypka/aczki.