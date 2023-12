Najlepsza pod choinkę jest książka. Jakie książki polecają wrocławianie i jakie chcieliby dostać pod choinkę? SONDA WIDEO Tomasz Pawlak

Grudzień to czas, kiedy niejednego z nas o zawrót głowy przyprawia myśl, co podarować bliskim na święta Bożego Narodzenia. Podczas Targów Książki we Wrocławiu, mieszkańcy Stolicy i innych miast Dolnego Śląska jednogłośnie stwierdzili, że najlepszym prezentem jest książka. O tym, jakie tytuły są na liście Top of the Top i o jakich tytułach marzą, zobaczcie w materiale wideo.