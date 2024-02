Wypadek w skateparku w Bolesławcu. 13-letniego chłopca zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Legnicy Adrianna Szurman

Do szpitala w Legnicy trafił 13-letni chłopiec, który uległ wypadkowi na pupmtracku w Bolesławcu. Dziecko przewróciło się i doznało urazów głowy i innych części ciała. Chłopiec nie miał ochronnego kasku. Policjanci apelują do młodych ludzi i ich rodziców. - Kask to podstawa, może uratować życie!