Wycinka drzew wzdłuż koryta Nysy Kłodzkiej. Ruszyły prace modernizacyjne, które będą zapobiegały powodziom w regionie

Wycinkę realizuje wykonawca, firma Budimex, w ramach projektu ochrony biernej, będącej drugim etapem zadania ochrony przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej. Kontrakt o wartości prawie 160 mln zł brutto obejmie obszary Kłodzka, Międzylesia, Bystrzycy Kłodzkiej i Długopola-Zdroju.

- Wycinka to pierwszy etap prac przygotowawczych do dalszych prac budowlanych. Namalowane numery na drzewach oznaczają, że drzewa nie są przeznaczone do wycinki, tylko oznaczeniem, które drzewa podlegają inwentaryzacji przyrodniczej. Wycinane są tylko te, które będą kolidowały z realizacją robót. Nie wszystkie, które posiadają numery będą wycięte. Musimy odsłonić budowle, które ponownie będą zinwentaryzowane. Musimy ocenić ich stan techniczny i wtedy pełną parą ruszyć z pracami budowlanymi – mówi w rozmowie z portalem Alicja Borowska - kierownik ds. kontraktów w jednostce realizującej projekt przeciwpowodziowy w dorzeczu Odry i Wisły.