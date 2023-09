Wisława Szymborska skończyłaby 100 lat. Z tej okazji w Miliczu powstaje mural poświęcony poetce Tomasz Pawlak

W bieżącym roku świętujemy stulecie urodzin Wiesławy Szymborskiej. Z tej okazji powstał ciekawy pomysł, aby stworzyć mural upamiętniający wybitną poetkę, na jednej ze ścian budynków w centrum Milicza. Wspólnota mieszkaniowa, do której należy budynek entuzjastycznie zaakceptowała projekt, jaki zastąpi banery reklamowe. Inicjatywa ta wpisuje się również w dążenia Gminy Milicz do zmniejszenia nadmiaru reklam oraz do poprawienia estetyki przestrzeni miejskiej.