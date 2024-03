Tragiczny wypadek w Zamku Książ. Nie żyje 38-letni pracownik zamku

Dramatyczny wypadek w Zamku Książ w Wałbrzychu rozegrał się dzisiaj (27 marca) ok. godz. 14.00. Na 38-letniego pracownika Zamku Książ spadły drewniane stoły. Mężczyzna został przygnieciony, niestety zmarł. Na miejsce tragedii wezwano policję, pogotowie i straż pożarną.

Jak dodaje Anna Żabska, prezeska Zamku Książ, cała załoga jest pogrążona w smutku i bólu.

- Był to nieszczęśliwy wypadek, to dla nas ogromne przeżycie, strata. Oczywiście zrobimy wszystko, by pomóc wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii - zaznacza z bólem.