Tradycyjne Wielkanocne Inspiracje: Pisanki i Palmy Wystawione w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu

Warto odwiedzić wielkanocną wystawę w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu

Kurator wystawy, Agnieszka Szepetiuk-Barańska cieszy się, że kolejne pokolenia mieszkańców Dolnego Śląska od lat nie wyobrażają sobie świętowania wiosny i Wielkanocy bez odwiedzenia tej niezwykłej ekspozycji.

Na tej wyjątkowej wystawie zwiedzający mogą podziwiać pisanki wykonane w różnorodnych stylach, oczywiście zachowując tradycyjne metody ich tworzenia. Oprócz tego, eksponowane są także palmy, stroiki świąteczne oraz inne charakterystyczne elementy dekoracyjne związane z Wielkanocą.

Wystawa będzie dostępna do zwiedzania aż do 6 kwietnia, zapewniając możliwość odwiedzenia nawet po zakończeniu świąt.

Bilety są dostępne w atrakcyjnych cenach:

od 1 zł dla uczniów i studentów

do 10 zł za bilet normalny

W sobotę, w ramach towarzyszącego wydarzenia, odbył się również kiermasz, który również cieszy się ponad 50-letnią tradycją i stanowi niezwykłą gratkę dla miłośników rękodzieła. Podczas kiermaszu zwiedzający mieli okazję przyglądać się pracy twórców oraz nabyć ich dzieła. Dodatkowo, istniała możliwość bezpośredniej rozmowy z artystami i uzyskania informacji na temat technik, których używają do tworzenia swoich dzieł.

Kuratorka Agnieszka Szepetiuk-Barańska podkreśla, że wystawy wielkanocne w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu od ponad 50 lat są ważnym doświadczeniem badawczym i antropologicznym. Stanowią one niepowtarzalną okazję do obserwacji rozwoju, kierunku zmian oraz artystycznych trendów w tworzeniu rekwizytów i ozdób świątecznych.