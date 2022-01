Schroniska na Dolnym Śląsku cudowne zimą. Sprawdzamy ceny noclegów, ich położenie i warunki!

Nocowanie w Karpaczu i Szklarskiej Porębie

Strzecha Akademicka to najstarsze schronisko w Karkonoszach. jej pierwsi właściciele witali gości pyszną nalewką szyszkowa i grą na trąbie. Pierwotnie była to pasterska buda, która dopiero w XIX wieku zmieniła się w prawdziwe schronisko. W obecnym kształcie obiekt został oddany do użytku w 1912 roku jako hotel górski. W schronisku znajduje się aż 140 miejsc noclegowych.

Samotnia nazywana jest perłą karkonoskich schronisk. To malownicze miejsce położone nad Małym Stawem, który ma 255 metrów długości i 185 szerokości zaprasza turystów przez cały rok. Znajduje się mniej więcej w połowie drogi z Karpacza na Śnieżkę.

Oba schroniska znajdują się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, więc można do nich dotrzeć tylko na piechotę, wyruszając z Karpacza.