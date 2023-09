Ruszy fabryka śniegu w Centralnym Ośrodku Sportu w Dusznikach - Zdroju ZDJĘCIA

Centralny Ośrodek Sportu w Dusznikach - Zdroju będzie miał fabrykę śniegu

Koszt pierwszego zadania to 9 348 000 zł, a drugiego 1 642 420 zł. Obie inwestycje zostaną pokryte ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, z czego wkład własny COS – OPO w Dusznikach-Zdroju wyniesie 1% wartości kontraktu plus podatek VAT. Dostawcą fabryki śniegu będzie firma TechnoAlpin ze Słowacji, a budową transformatora zajmie się firma Pezal Product Line Sp. z o.o. z Przejazdowa.

Prace mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach, a pierwsze testy i próby systemu mają być przeprowadzone na wiosnę przyszłego roku. Fabryka śniegu będzie pozwalała na przeprowadzenie zawodów w biathlonie nawet przy dodatnich temperaturach powietrza.

Ostatnia, trzecia podpisana w COS – OPO w Dusznikach-Zdroju umowa dotyczyła wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne zarówno w hali sportowej jak i torze wrotkarskim, które położone są na terenie miasta. Pozwoli to na zaoszczędzenie do 70% zużywanej tam energii. Hala sportowa w Dusznikach-Zdroju, którą w ramach umowy przejął od gminy Centralny Ośrodek Sportu jest także w najbliższym czasie przewidziana do modernizacji.