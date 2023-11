Rusza sezon na narty na Dzikowcu w Boguszowie -Gorcach. Kolej linowa jest po odbiorach technicznych, armatki pracują ZDJĘCIA, FILM

- Robimy to jednak w taki sposób, by nie wypompować w dwa dni całej wody z naszego stawu. Woda w zbiorniku jeszcze jest. Jesteśmy świeżo po badaniach technicznych naszej kolei linowej, naszej "babci", bo to jest kolej, która ma już ponad 30 lat. Po badaniach wszystko jest w porządku, kolej jest dopuszczona do użytku - mówi dyrektor boguszowskiego OSIR-u, Marek Szeles.