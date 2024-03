Rolnicy protestują na Dolnym Śląsku: Decyzja Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie blokady miasta

Protesty rolników na Dolnym Śląsku i decyzja Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie blokady miasta

We wtorek, 19 marca, Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał decyzję w sprawie protestu rolników, który miał mieć miejsce następnego dnia w centrum miasta. Decyzja ta dotyczyła możliwości wjazdu ciągników do centrum stolicy Dolnego Śląska, na co nie zgodził się prezydent miasta.