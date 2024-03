Proszę Państwa oto ryś. Najprawdopodobniej Zygmunt z północy. Rzadki gość w dolnośląskich lasach przyłapany w lesie

- Ten chroniony w Polsce ssak, prowadzi samotniczy tryb życia, za wyjątkiem dwóch okresów: prowadzenia młodych oraz kontaktu podczas rui. Okres godowy przypada od stycznia do marca. W tym okresie osobniki są bardziej aktywne w ciągu dnia, spotykają się i zaczynają głośniej się odzywać. Wzrasta długość dobowych wędrówek samców - nawet do 17 km - opisują leśnicy.

W nadleśnictwie Jugów spotkał go inny turysta i zarejestrował kamerą w telefonie.

- Przechodził przez drogę na wysokości stawów. Zmierzał w kierunku południowo-zachodnim, najprawdopodobniej w kierunku gór. Miał nadajnik telemetryczny - opisywał autor filmu, Maciej Krakowski , który przesłał film do gazety Wrocławskiej.

Leśnicy przypuszczają, że drapieżnik to ryś Zygmunt , który dotarł na Dolny Śląsk z północy. Ma obrożę telemetryczną i dzięki niej wiadomo, że był widziany w ub. roku w okolicach Rościszowa. A kilka dni temu także między Brzegiem i Wołowem.

Jak dodają, prawdopodobnie ryś, dał się nagrać właśnie w takiej sytuacji. Film zrobił pan Grzegorz Jończy, który także był pod wielkim wrażeniem rysia. Znalezienie partnerki wcale nie jest takie łatwe. Szacuje się, że na Dolnym Śląsku żyje tylko pięć osobników tego gatunku.

- Podczas ewentualnego spotkania prosimy o zachowanie spokoju, nie zbliżanie się do osobnika oraz uszanowanie jego obecności w naturalnym środowisku - apelują leśnicy.

Warto dodać, że Ryś jest największym przedstawicielem dzikiego kota Europy. Rośnie do ok. 100, a nawet 150 cm. Waży do 34 kg. Z łatwością wspina się na drzewa i jest świetnym skoczkiem. Ma naturę samotnika.