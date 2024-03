Policja publikuje zdjęcie podejrzanego o napad rabunkowy na mennicę we Wrocławiu. Czy ktoś go rozopzona?

Szczegóły napadu na mennicę we Wrocławiu

Napad na mennicę kapitałową przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu miał miejsce 9 stycznia 2024 roku. Złodzieje ukradli szlachetne kruszce oraz monety. Mimo intensywnych działań, policja do tej pory nie zdołała zatrzymać sprawcy. Pozostaje on bezkarny.