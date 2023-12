Po śmierci Gabriela Seweryna Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zalała fala hejtu. Stacja szykuje zawiadomienie do prokuratury

Nie milką echa okoliczności śmierci znanego głogowianina Gabriela Seweryna , bohatera telewizyjnego programu „Królowe życia”. 56-latek zmarł 28 listopada po trzech godzinach od przyjęcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wstępne wyniki sekcji zwłok zleconej przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie nie wyjaśniły ostatecznie przyczyny nagłego zgonu projektanta futer. Mają to zrobić dodatkowe badania toksykologiczne.

Film w sieci wywołał lawinę komentarzy

Tymczasem Pogotowie Ratunkowe w Legnicy przygotowuje zawiadomienie do prokuratury, w którym będzie się domagać ścigania autorów internetowych wpisów godzących w dobre imię ratowników.

Chodzi o lawinę komentarzy pod filmem z udziałem Gabriela Seweryna, który trafił do sieci w dniu jego śmierci. Głogowianin został nagrany, jak płacze i krzyczy, że go dusi, a w tle widać karetkę pogotowia.

