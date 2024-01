Oswojone stado saren i jeleni podchodzi do ludzi w Szklarskiej Porębie. Po tragicznej śmierci jelenia Bartka, mieszkańcy boją się o nie

Mieszkańcy apelują, by nie dokarmiać sfotografowanego stada, by nie podzieliły losu Bartka. Pan Paweł obawia się także, że takie oswojone stado, które błąka się w okolicy zabudowań, może zwabić tam wilki.

- A ostrzeżenia przed nimi wydano kilka dni temu m.in. w niedalekich Janowicach Wielkich. Lwówek zagryziony koń, Janowice Wielkie kolejny przykład, muflony koło skalnego tunelu w Michałowicach (szczątki sobie tam leżą), znikające psy i to co zostało tam, gdzie moja córka mieszka z rottweilera. Do tego ludzie, którzy dokarmiają łanie, sarny i dziki to nie jest normalne - wylicza autor postu.