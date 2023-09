Gmina Radków: Redyk w Górach Stołowych. Zobacz skąd się wzięła wełna na ciepły sweter. Tradycje pasterskie

Jeszcze przed południem, grupa turystów wraz z okolicznymi mieszkańcami, pod czujnym okiem przewodnika sudeckiego, przewędrowała urokliwą trasą z Karłowa do owczarni w Pasterce, by czynnie uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu pełnym tradycji pasterskich.

Redyk Stołowogórski to niezwykła w tej części Sudetów impreza, poprzedzona powrotem owiec z górskich hal po wiosenno-letnim wypasie. Prowadzone przez specjalnie do tego celu wyszkolone psy, które bez trudu radziły sobie z nie tylko z czarnymi owcami, stawiającymi opór, by choć jeszcze trochę skosztować sycącej soczystej trawy, wraz z pasterzami przybyły na spotkanie z ciekawskimi tych uroczych stworzeń ludzkimi przedstawicielami, zarówno najmłodszymi kochającymi te zwierzęta bezwarunkowo, jak i dorosłymi, których częściej cieszy ciepły owczy sweterek lub solidna strawa z baraniny. Ci drudzy kochają inaczej, ale równie mocno, co nasze pociechy.

Tradycje pasterzy spod Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych już po raz drugi zostały zaprezentowane w gminie Radków podczas redyku pod nazwą "Skąd się bierze wełna?" Gmina Radków

Nie obyło się rzecz jasna bez pokazu strzyżenia owiec, opowieści o historycznych metodach obróbki wełny, które kultywowane są po dzień dzisiejszy w radkowskich stołowogórskich sceneriach, warsztatów kaletniczych, gdzie wprawni rzemieślnicy prezentowali swoje umiejętności i owoce pracy w postaci skórzanych torebek, pasków, portmonetek czy ozdobnych opasek na rękę, które cieszyły oczy nie tylko niewiast, ale równie często twardych, można by rzec nieokrzesanych aczkolwiek życzliwych tego dnia "wojów" tudzież spragnionych wędrowców.