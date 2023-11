Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Tomasz Pawlak

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.