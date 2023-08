Nowa droga rowerowa wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha. Władze miasta czekają na głosy mieszkańców

Od 10 sierpnia można wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie urzędu miejskiego. Ankieta ma na celu wykazać oczekiwania wałbrzyszan co do rozwoju poszerzenia infrastruktury rowerowej.

Ankieta działa przez miesiąc tj. do 10 września br. Prezydent miasta Roman Szełemej ma nadzieję, że pojawią się interesujące pomysły co do tej koncepcji. Wypełnienie ankiety pozwoli także ustalić ilu sympatyków jednośladów jeździ po naszym mieście.